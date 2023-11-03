Сидельников объяснил, почему Аспиналл будет опасен для Павловича

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников заявил, что Сергей Павлович должен максимально ответственно подойти к поединку с Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в ночь на 12 ноября мск.

«Нельзя скидывать Аспиналла со счетов. Его многие недооценивают, читаешь и наших, и не наших экспертов, они ставят на Сергея, но нельзя списывать Тома. Он очень опасен, а из-за недооценки может стать ещё опаснее. Я думаю, 50 на 50. Если Сергей его не уронит… Последний раз Павлович дрался весь бой ещё с Мохнаткиным в Fight Nights? Больше мы не видели этого. То есть никто не знает, и он сам не знает, как он будет себя чувствовать в полном бою. Он может говорить уверенно, что да, готов, тренировался, но ты не проходил эту дистанцию очень давно, и нет уверенности на 100% всё равно. Это важный психологический момент, Павловичу надо правильно подойти к этому, правильно распределить силы, и нужен хороший гейм-план. Если бой пройдёт не по его плану, то нужно понимать, что поединок будет долгим, и надо к этому готовиться», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: