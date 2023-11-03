Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников объяснил, почему Аспиналл будет опасен для Павловича

Сидельников объяснил, почему Аспиналл будет опасен для Павловича
Комментарии

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников заявил, что Сергей Павлович должен максимально ответственно подойти к поединку с Томом Аспиналлом. Противостояние состоится на турнире UFC 295 в ночь на 12 ноября мск.

«Нельзя скидывать Аспиналла со счетов. Его многие недооценивают, читаешь и наших, и не наших экспертов, они ставят на Сергея, но нельзя списывать Тома. Он очень опасен, а из-за недооценки может стать ещё опаснее. Я думаю, 50 на 50. Если Сергей его не уронит… Последний раз Павлович дрался весь бой ещё с Мохнаткиным в Fight Nights? Больше мы не видели этого. То есть никто не знает, и он сам не знает, как он будет себя чувствовать в полном бою. Он может говорить уверенно, что да, готов, тренировался, но ты не проходил эту дистанцию очень давно, и нет уверенности на 100% всё равно. Это важный психологический момент, Павловичу надо правильно подойти к этому, правильно распределить силы, и нужен хороший гейм-план. Если бой пройдёт не по его плану, то нужно понимать, что поединок будет долгим, и надо к этому готовиться», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче:

Материалы по теме
Эксклюзив
Сидельников: если бой с Аспиналлом затянется, то станет большим экзаменом для Павловича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android