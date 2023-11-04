Ислам Махачев предложил организовать матчевую встречу Россия — США по вольной борьбе

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выступил с предложением организовать матчевую встречу между Россией и США по вольной борьбе.

«Надо привезти на PWL (Poddubny Wrestling League. — Прим. «Чемпионата») американскую команду по вольной борьбе и организовать матчевую встречу между Россией и Америкой. Будет очень интересно. Даниэль Кормье будет пристально смотреть за этим, он всегда отправляет в наши беседы в социальных сетях выступления борцов из США. Мы там свою статистику ведём.

Он своих молодых учеников отправлял в дагестанские залы. К Хабибу Нурмагомедову в зал, в «Урожай». Но за всё время только один ученик Кормье одержал победу в одной схватке. Это весомый аргумент в нашу копилку», — приводит слова Махачева MMA.Metaratings.ru.