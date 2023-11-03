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Махачев: раньше с Хабибом спорили о «класико», без Месси и Роналду уже неинтересно

Махачев: раньше с Хабибом спорили о «класико», без Месси и Роналду уже неинтересно
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о спорах на тему футбола с экс-чемпионом промоушена в той же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб был на «класико», писал, что едет на матч. Раньше у нас были споры о футболе, сейчас уже нет. После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала» уже не так интересно. Когда две большие звезды соединялись на поле, было интересно.

Хочу ли побывать на матче махачкалинского «Динамо»? Меня приглашали на матчи, я был в разъездах, готовился к бою. Если будет время, обязательно посещу игру», — рассказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем бою Махачев защитил чемпионский пояс в реванше с Алексом Волкановски.

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