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Промоутер: Энтони Джошуа отправит Фьюри на пенсию

Промоутер: Энтони Джошуа отправит Фьюри на пенсию
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, ведущий карьеру двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, считает, что его подопечный является безоговорочным фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я говорил это от чистого сердца, а теперь и осознаю это: Энтони Джошуа побьёт Тайсона Фьюри в любой день недели. Он будет выбивать из него искры. Мы видели бой Фьюри и Нганну и теперь знаем слабые места. Его голова уже не та, что была раньше.

Фьюри следует одержать победу над Усиком, чтобы заставить Эй Джея драться. Он не сможет уйти в отставку, не подравшись с Джошуа, который сделает свою работу и отправит его на пенсию. Обещаю», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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