Тедди Атлас рассказал, как Тайсон нокаутировал 17-летнего боксёра, когда ему было 13

Известный тренер по боксу Тедди Атлас рассказал историю о первом бое прославленного американского боксёра Майка Тайсона. Как утверждает Атлас, 13-летнему Тайсону пришлось боксировать против соперника, который был старше его на четыре года.

«Я поставил его против парней из Бронкса, когда пришло его время, и он был готов к бою. Когда я, наконец, подумал, что он готов к бою, мне нужно было выбрать соперника. К этому времени его вес, вероятно, достиг 90 килограмм. Думаю, тогда ему было 13. Как мне найти тяжеловеса его возраста, который подрался бы с ним? Мне пришлось выставить его против 17-летнего подростка. В таких местах все будут лгать и пытаться получить преимущество. Мне сказали записать его возраст, я написал, что ему 13, а мне ответили: «Тедди, ты заходишь слишком далеко». Я сказал: «Хорошо, чтобы ты был счастлив, напишу, что ему 18».

Я знал, что мне нужно присматривать за Майком. Понимал, что другой парень старше, что он не сдержит своего слова и постарается прибить Майка. Тот парень хотел нокаутировать его. Но уже через минуту Майк заставил его промахнуться, и всё было кончено. Удар, удар, ещё удар. Он наносил ему удары, комбинации из трёх ударов. Внезапно он прижал его к канатам и бил этого парня. Затем завёлся и нанёс ему левый хук. Голова парня поворачивается назад, он хромает и падает за пределы ринга.

Это был настоящий Голливуд. Он отлетел примерно на шесть метров назад и оказался у кого-то на коленях. Легенда о Майке Тайсоне только начиналась, но сразу возникла проблема, потому что тренер того парня выскочил на ринг, чтобы преследовать Майка, а я сразу пошёл за ним. Я был его отцом, старшим братом — можете назвать как угодно. Я вышел в ринг, мы с тренером соперника схватили друг друга за горло, а он всё пытался добраться до Майка, на что я сказал, что сломаю ему челюсть», — приводит слова Атласа talkSPORT.