Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал причину, из-за которой россиянин может вернуться в ММА

Известный тренер Хавьер Мендес рассказал, что может заставить непобеждённого в UFC Хабиба Нурмагомедова вернуться в смешанные единоборства (ММА).

«У Хабиба сейчас главная задача – быть хорошим отцом для своих детей. Он посвящает время своим детям. Конечно, он уделяет время бойцам своей команды, но при этом не забывает о детях. Дети растут, и нельзя терять эти прекрасные моменты. Он не хочет упустить это время, и его нельзя винить в этом.

Думаю, когда его дети вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернётся в ММА. Но, когда это произойдёт, не знает никто. Но если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера и потрясающего человека, который может помочь любому», – сказал Хавьер Мендес в интервью Red Corner MMA.

Напомним, 35-летний Нурмагомедов объявил об окончании профессиональной карьеры в октябре 2020 года. На его счету 29 поединков в смешанных единоборствах, все — победные.