В команде Усика высказались о возможности боя с Нганну

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о возможности организации поединка с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, ярко дебютировавшим в боксе.

«Вы знаете, мы идём иным путем. Мы идём за славой. Идём за наследием. Наследие хранится в титулах, а пояс WBC принадлежит Тайсону Фьюри. Поэтому прямо сейчас нам нужен Фьюри», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в феврале 2024 года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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Усик будет присутствовать на поединке Нганну и Фьюри