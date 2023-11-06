«Что он мне сделает, побьёт? У меня к нему сожаление». Дивнич — о конфликте с Хасбиком

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич высказался о своём конфликте с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, на религиозной почве.

«Как можно что-то серьёзно воспринимать от него? Что он мне сделает, побьёт? Я понимаю, что у него огромная фан-база. Он мне писал, что никакие Дивничи не будут мешать строительству мечетей. У него огромная аудитория, он должен понимать, что он говорит. Наверное, это были какие-то эмоции.

Тут нужно ему вопрос задать. Какое у него сейчас ко мне отношение. Он говорил, что я больше не приеду в Дагестан. Но как к этому можно серьёзно относиться? Кто такой Хасбик? Просто блогер, человек. Я с юмором отнёсся. Мы с ним в личке общались, я попытался объяснить ситуацию. Что фразы вырваны из контекста, что у меня нет негатива к мусульманам. Но он просто не хотел это слышать, продолжал гнуть свою линию. И я понял, что человек неадекватно воспринимает происходящее, не о чем с ним разговаривать. Да какой у меня к нему негатив? У меня к нему только сожаление – и всё. Какой у меня к этому человеку может быть негатив?» — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.