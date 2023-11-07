Хабиб отреагировал на выход Махачева на первое место в рейтинге P4P от UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал выход его товарища Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги Даны Уайта вне зависимости от весовой категории (P4P). С этой позиции Ислам сместил американца Джона Джонса, являющегося чемпионом промоушена в тяжёлом весе.

«Это уже легендарно, Братка», — написал Нурмагомедов.

В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: