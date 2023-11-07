Ислам Махачев впервые возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий

Российский чемпион UFC Ислам Махачев впервые в карьере поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P). С этой позиции он сместил американца Джона Джонса, который сейчас на втором месте.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ россиянин неуязвим: