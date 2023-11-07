Махачев ответил Хабибу после выхода на первое место в рейтинге P4P от UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал недавние слова Хабиба Нурмагомедова по поводу рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P). Комментируя выход Махачева на первое место этого рейтинга, Хабиб назвал это событие беспрецедентным случаем, напомнив, что они с Исламом с детства воспитывались одним тренером, в одном городе и в одном зале. Хабиб ранее также возглавлял рейтинг P4P от UFC.

«Хвала всевышнему за всё, что у нас есть», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из соцсетей Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: