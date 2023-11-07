«Беспрецедентный случай». Хабиб сделал заявление о лидерстве Махачева в рейтинге P4P UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о лидерстве своего товарища Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории лиги Даны Уайта. С первого места Махачев сместил американца Джона Джонса – чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Ранее рейтинг возглавлял Хабиб.

«Это беспрецедентный случай, когда два бойца, воспитанных с детства одним тренером, в одном городе, в одном зале, долгое время тренировавшихся вместе бок о бок, становятся чемпионами в одном весе в лучшей лиге мира – UFC. И также оба стали лучшими бойцами вне зависимости от весовых категорий своего времени. И, поверьте мне, это ещё не точка, Ислам Махачев продолжает писать историю.

Альхамдулиллах за всё что есть, иногда с нами что-то происходит, и мы думаем, что мы такие все великие, но это всё проверка и тест от Всевышнего. В один день это всё может исчезнуть, как будто бы ничего и не было.

Будьте благодарными и знайте, что всё исходит от Всевышнего: и плохое, и хорошее, а всё, что привёл вам сверху, — это исторические факты, которые беспрецедентны в этом виде спорта», — написал Нурмагомедов у себя в социальных сетях.

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