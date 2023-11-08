«Многие начали понимать, что было в наших боях». Уайлдер — о провале Фьюри с Нганну

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал выступление бывшего соперника и действующего обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри в бою с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я даже не смотрел бой. Но мне пришло много сообщений, люди звонили, особенно из-за нокдауна. Теперь люди начали понимать, что было в наших боях, и начали задаваться вопросом: «Может, он действительно жульничал и в его перчатках что-то было?» Всё это теперь всплывает. Все говорят, что он проиграл, и это всё, что я знаю», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Blue Blood Sports TV.