Павлович ответил, закончится ли его бой с Аспиналлом досрочно

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о своём предстоящем поединке за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Болтать языком не имеет смысла. Я знаю, что я готов к этому бою на все сто процентов, я проделал большую работу. Я готовился к ребятам, которые являются легендами этого спорта. Осталось немного времени до того, как закроется клетка, и там мы посмотрим.

Закончится бой нокаутом? Вы знаете, будут драться два тяжёлых парня, поэтому произойти может всё что угодно», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Трансляцию поединка Павлович — Аспиналл можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также турнир можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, освещать ход спортивного мероприятия будет «Чемпионат».

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?