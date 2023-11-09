Аспиналл: я не тренировался к бою с Павловичем

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл признался, что не был готов к возможности сразиться с россиянином Сергеем Павловичем на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Обычно в течение десятинедельной подготовки у вас есть время на то, чтобы настроиться. На этот раз у меня даже не было визы. Итак, я не тренировался, у меня не было визы… Я смог зацепиться за минуту до того, так все узнали о бое. Меня просто забросило в Нью-Йорк, и у меня не было времени подумать о бое. Думаю, это работает на меня, хотя боя ещё не было, не так ли? Посмотрим, как сложится суббота», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Аспиналл не дрался с июля, когда на турнире UFC Fight Night 224 победил в первом раунде поляка Марчина Тыбуру.