Аспиналл — о Павловиче: мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в MMA

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Мне нравятся предматчевые расклады, по правде сказать. Мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в MMA. При худших обстоятельствах, без тренировочного лагеря. Но я считаю, что смогу победить.

Я не тот парень, который делает шаг вперёд из-за денег…. Я бы не подписал контракт и не появился бы, если бы не считал, что смогу победить. Я победитель и найду путь к победе, неважно, каковы обстоятельства. Букмекеры против меня, но так даже лучше», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Ранее Павлович ответил, закончится ли его бой с Аспиналлом досрочно.