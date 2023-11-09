«По-другому успеха не добиться». Артур Бетербиев дал совет, как стать сильнее

Российский непобеждённый боксёр полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг) Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание на важность не бояться пробовать что-то новое, чтобы становиться сильнее.

«Иногда необходимо оглянуться вокруг, чтобы понять, что привычный путь не приносит должного результата или удовольствия. Тогда обязательно надо пробовать что-то новое. Именно это и называется «выйти из зоны комфорта». По-другому успеха не добиться», — написал Бетербиев.

В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр. Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

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