Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович — о бое с Аспиналлом на UFC 295: приходите, будет жарко

Павлович — о бое с Аспиналлом на UFC 295: приходите, будет жарко
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович выразил уверенность, что его поединок с британцем Томом Аспиналлом получится зрелищным. Он состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 295. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США).

«Не думаю, что это противостояние только силы против скорости. Повторюсь, мы бойцы, которые могут и в стойке, могут и бороться. Это будет очень интересное противостояние. Приходите смотреть, будет жарко», — сказал Павлович на пресс-конференции.

В последнем бою Сергей оказался сильнее американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем поединке победил поляка Марчина Тыбуру.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 295: лучшие тяжеловесы мира впервые сойдутся лицом к лицу. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 295: лучшие тяжеловесы мира впервые сойдутся лицом к лицу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android