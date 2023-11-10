Павлович — о бое с Аспиналлом на UFC 295: приходите, будет жарко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович выразил уверенность, что его поединок с британцем Томом Аспиналлом получится зрелищным. Он состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 295. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США).

«Не думаю, что это противостояние только силы против скорости. Повторюсь, мы бойцы, которые могут и в стойке, могут и бороться. Это будет очень интересное противостояние. Приходите смотреть, будет жарко», — сказал Павлович на пресс-конференции.

В последнем бою Сергей оказался сильнее американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл в последнем поединке победил поляка Марчина Тыбуру.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?