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Сергей Павлович рассказал, считает ли себя одним из лучших в UFC

Сергей Павлович рассказал, считает ли себя одним из лучших в UFC
Сергей Павлович
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Российский боец Сергей Павлович рассказал, считает ли себя одним из лучших в UFC, в преддверии боя за временный титул чемпиона в тяжёлом весе с британцем Томом Аспиналлом.

«Считаю ли я себя одним из лучших? Для меня главное — пояс, а сравнивают пусть эксперты. Это их работа, а у меня она другая», – сказал Павлович на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в котором встретятся Павлович и Аспиналл.

Отметим, что в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе, Павлович дрался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. Аспиналл в последнем поединке победил Марчина Тыбуру, представляющего Польшу.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл
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