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Том Аспиналл: с нетерпением жду возможности привезти временный пояс UFC на Родину

Том Аспиналл: с нетерпением жду возможности привезти временный пояс UFC на Родину
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC (до 120 кг), высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Бойцы сразятся за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 и будет его соглавным событием.

«ММА в Великобритании сейчас очень популярны, и я с нетерпением жду возможности привезти временный пояс UFC на Родину. Хотелось бы больше потренироваться, но я не собирался смотреть с дивана, как бьются за временный титул», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

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