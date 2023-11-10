Том Аспиналл: с нетерпением жду возможности привезти временный пояс UFC на Родину

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC (до 120 кг), высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Бойцы сразятся за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 и будет его соглавным событием.

«ММА в Великобритании сейчас очень популярны, и я с нетерпением жду возможности привезти временный пояс UFC на Родину. Хотелось бы больше потренироваться, но я не собирался смотреть с дивана, как бьются за временный титул», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Почему россиянин Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?