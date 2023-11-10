«Внесли некоторые коррективы». Павлович высказался о подготовке к бою с Аспиналлом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о подготовке к поединку с Томом Аспиналлом, представляющим Великобританию, на турнире UFC 295. Напомним, Павлович должен был страховать поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, который тоже должен был пройти на UFC 295, но был отменён из-за травмы Джонса.

«Я проводил общую работу, так как Джонс отлично борется, Миочич — отличный ударник. Том у нас универсальный парень. Внесли некоторые коррективы, но в целом была подходящая работа», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Павлович оказался сильнее представителя США Кёртиса Блэйдса. В общей сложности на счету Сергея 18 побед при одном поражении.

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