Сергей Бондарчук поделился ожиданиями от реванша Шлеменко — Илич

Советский и российский режиссёр Сергей Бондарчук высказался о реванше российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко с сербским спортсменом Александром Иличем.

«Когда у бойца за спиной почти 70 поединков, то найти мотивацию показывать бои топ-уровня сложно. Наверное, все понимают, что возрастным бойцам, даже таким легендам как Шлеменко, сложно черпать мотивацию даже в главных поединках вечера. Но…

Сложно предугадать, как бойцы будут действовать на старте — тут и Шлеменко может ломануться вперёд, и Илич полететь за вторым лаки-панчем. А может быть всё в точности наоборот — оба будут работать вторым номером. Но если в первом раунде не будет финиша, то дальше Шлеменко заберёт бой и закроет вопрос с реваншем», — рассказал Бондарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

15 декабря Шлеменко и Илич проведут бой в Екатеринбурге. Поединок станет главным событием турнира RCC 17.

Первая встреча бойцов прошла 26 августа 2022-го и завершилась сенсационным поражением россиянина нокаутом в первом раунде.