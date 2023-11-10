Хабиб заявил, что отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC

Прославленный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, общаясь с Даниэлем Кормье, рассказал о неуклонности своего решения покинуть профессиональную арену и заявил, какие суммы ему предлагали за возвращение в промоушен UFC.

«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силён, у тебя есть деньги и известность, очень тяжело сказать «нет» всем этим вещам. Это очень сложно, совсем нелегко. Нелегко сказать «нет» $ 20, $ 30, $ 40 млн. Но для меня — это не всё, что имеет смысл. Это самое важное. Это непростое решение, но если я решил, то я решил, на этом всё. Я оставил это. Я счастлив и никогда не жалел о своём решении. Никогда», — заявил Нурмагомедов в интервью MMA Mania.

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым.