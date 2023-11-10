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UFC 295: Сергей Павлович — Том Аспиналл, пресс-конференция UFC 295, где и когда смотреть, кард турнира, онлайн, прогнозы

Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 295: Сергей Павлович — Том Аспиналл
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Сергей и Том вели себя мирно на пресс-конференции, но пора дать огня.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Иржи Прохазка - Алекс Перейра
12 ноября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Алекс Перейра

В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл

Сегодня, 10 ноября, состоится церемония взвешивания. На ней бойцы продемонстрируют свою готовность к предстоящему турниру.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.

А как у Сергея дела с гонорарами?
Павлович богатеет на глазах. Даже Хабиб не зарабатывал столько за минуту в клетке!
Павлович богатеет на глазах. Даже Хабиб не зарабатывал столько за минуту в клетке!

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Где смотреть церемонию взвешивания UFC 295 Дата и время церемонии взвешивания UFC 295 Где смотреть турнир UFC 295 Когда состоится турнир UFC 295 Полный кард турнира UFC 295
Live Сергей Сорокин

💥 Аспиналл: не собираюсь стоять посреди клетки и мериться достоинствами с Павловичем

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, которому на UFC 295 предстоит провести бой против россиянина Сергея Павловича за временный титул чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории, заявил, что готов к открытому поединку.

«Сергей Павлович впечатляет во всём, но ему придётся биться с таким парнем, к которому сложно подготовиться. Но я не собираюсь стоять посреди клетки и мериться с Павловичем достоинствами», — заявил Аспиналл на предматчевой пресс-конференции.

10:34 Сергей Сорокин

😎 Тренер Махачева: всем сердцем верю в победу Павловича

«Я очень жду этот бой, потому что тренировал Сергея шесть лет назад. Он был ещё «зелёным», но уже очень перспективным и талантливым, очень мощным.

Очень сложно выделить фаворита боя, потому что Том — крепкий боец. Но я поставлю на победу Сергея, потому что не знаю Тома [лично]. Всем сердцем верю в победу Павловича», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

10:34 Сергей Сорокин

Где смотреть церемонию взвешивания UFC 295

Прямая трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» осветит основные события предстоящей пресс-конференции.

10:34 Сергей Сорокин

😐 Изначально турнир должны были возглавить Джон Джонс и Стипе Миочич

К сожалению, Джон Джонс на одной из тренировок порвал грудную мышцу и выбыл на восемь месяцев. В итоге и Миочич выбыл из карда турнира.

10:33 Сергей Сорокин

Дата и время церемонии взвешивания UFC 295

Церемония взвешивания перед турниром UFC 295 состоится 10 ноября в 16:50 по московскому времени.

10:33 Сергей Сорокин

😈 Перейра не верит, что Адесанья вернётся к боям только в 2027 году

«Я не думаю, что это правда, он не будет оставаться в стороне так долго. Это не будет хорошо для него. Скоро он снова даст интервью и снова обретёт мотивацию. Мне кажется, ему нужен настрой. Если он найдёт что-то, что бы его мотивировало, то вернётся. И это произойдёт раньше», — сказал Перейра в подкасте Trocação Franca.

10:33 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 295

Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:32 Сергей Сорокин

🤔 Аспиналл: мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в ММА

«Мне нравятся предматчевые расклады, по правде сказать. Мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в MMA. При худших обстоятельствах, без тренировочного лагеря. Но я считаю, что смогу победить.

Я не тот парень, который делает шаг вперёд из-за денег…. Я бы не подписал контракт и не появился бы, если бы не считал, что смогу победить. Я победитель и найду путь к победе, неважно, каковы обстоятельства. Букмекеры против меня, но так даже лучше», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

10:32 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир UFC 295

Турнир UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 6:00 мск.

10:32 Сергей Сорокин

💪🏽 Павлович — Аспиналлу: твой образ у меня перед глазами

«Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке», – написал Павлович в своих социальных сетях.

10:32 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 295

Основной кард

  • Иржи Прохазка — Алекс Перейра;
  • Сергей Павлович — Том Аспиналл;
  • Джессика Андраде — Маккензи Дёрн;
  • Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени;
  • Пэт Сабатини — Диего Лопес.

Предварительный кард:

  • Стив Эрцег — Алессандро Коста;
  • Табата Риччи — Лупита Годинес;
  • Матеуш Ребецки — Рузвельт Робертс;
  • Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв;
  • Джаред Гордон — Марк О. Мадсен;
  • Джон Кастанеда — Кюн Хо Кан;
  • Джошуа Ван — Кевин Борхас;
  • Деннис Бузукья — Джамал Эммерс.
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