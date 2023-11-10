Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.
В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.
Сегодня, 10 ноября, состоится церемония взвешивания. На ней бойцы продемонстрируют свою готовность к предстоящему турниру.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.
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💥 Аспиналл: не собираюсь стоять посреди клетки и мериться достоинствами с Павловичем
Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, которому на UFC 295 предстоит провести бой против россиянина Сергея Павловича за временный титул чемпиона промоушена в тяжёлой весовой категории, заявил, что готов к открытому поединку.
«Сергей Павлович впечатляет во всём, но ему придётся биться с таким парнем, к которому сложно подготовиться. Но я не собираюсь стоять посреди клетки и мериться с Павловичем достоинствами», — заявил Аспиналл на предматчевой пресс-конференции.
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«Я очень жду этот бой, потому что тренировал Сергея шесть лет назад. Он был ещё «зелёным», но уже очень перспективным и талантливым, очень мощным.
Очень сложно выделить фаворита боя, потому что Том — крепкий боец. Но я поставлю на победу Сергея, потому что не знаю Тома [лично]. Всем сердцем верю в победу Павловича», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.
Где смотреть церемонию взвешивания UFC 295
Прямая трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» осветит основные события предстоящей пресс-конференции.
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К сожалению, Джон Джонс на одной из тренировок порвал грудную мышцу и выбыл на восемь месяцев. В итоге и Миочич выбыл из карда турнира.
Дата и время церемонии взвешивания UFC 295
Церемония взвешивания перед турниром UFC 295 состоится 10 ноября в 16:50 по московскому времени.
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«Я не думаю, что это правда, он не будет оставаться в стороне так долго. Это не будет хорошо для него. Скоро он снова даст интервью и снова обретёт мотивацию. Мне кажется, ему нужен настрой. Если он найдёт что-то, что бы его мотивировало, то вернётся. И это произойдёт раньше», — сказал Перейра в подкасте Trocação Franca.
Где смотреть турнир UFC 295
Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Аспиналл: мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в ММА
«Мне нравятся предматчевые расклады, по правде сказать. Мне предстоит бой с самым устрашающим человеком в MMA. При худших обстоятельствах, без тренировочного лагеря. Но я считаю, что смогу победить.
Я не тот парень, который делает шаг вперёд из-за денег…. Я бы не подписал контракт и не появился бы, если бы не считал, что смогу победить. Я победитель и найду путь к победе, неважно, каковы обстоятельства. Букмекеры против меня, но так даже лучше», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.
Когда состоится турнир UFC 295
Турнир UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 6:00 мск.
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«Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке», – написал Павлович в своих социальных сетях.
Полный кард турнира UFC 295
Основной кард
- Иржи Прохазка — Алекс Перейра;
- Сергей Павлович — Том Аспиналл;
- Джессика Андраде — Маккензи Дёрн;
- Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени;
- Пэт Сабатини — Диего Лопес.
Предварительный кард:
- Стив Эрцег — Алессандро Коста;
- Табата Риччи — Лупита Годинес;
- Матеуш Ребецки — Рузвельт Робертс;
- Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв;
- Джаред Гордон — Марк О. Мадсен;
- Джон Кастанеда — Кюн Хо Кан;
- Джошуа Ван — Кевин Борхас;
- Деннис Бузукья — Джамал Эммерс.