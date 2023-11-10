Сергей и Том вели себя мирно на пресс-конференции, но пора дать огня.

Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.

В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.

Сегодня, 10 ноября, состоится церемония взвешивания. На ней бойцы продемонстрируют свою готовность к предстоящему турниру.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.

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