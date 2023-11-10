Саян Хертек добыл первое золото для России на чемпионате мира по самбо

Россиянин Саян Хертек стал чемпионом мира по самбо на турнире, который проходит в Ереване. В финале Хертек одолел представителя Грузии Вахтанга Чидрашвили. Спортсмены выступают в весе до 58 кг.

Для Хертека эта победа стала третьей на чемпионатах мира. Ранее российский самбист побеждал в 2017 и 2022 годах. Также в активе Саяна две серебряных и одна бронзовая медали мирового первенства.

Отметим, чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, Хертек и Чидрашвили уже встречались в финальном поединке II Европейских игр по самбо в весовой категории до 58 кг, где представитель России уступил грузинскому спортсмену.