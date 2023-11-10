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Сергей Павлович оценил перспективы Вадима Немкова в тяжёлом весе

Сергей Павлович оценил перспективы Вадима Немкова в тяжёлом весе
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о соотечественнике, чемпионе Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадиме Немкове.

«Немков говорил, что передумал подниматься в тяжёлый вес после спарринга со мной? Да, ничего. Поработали просто. Вадим – хороший парень, оставил про меня положительный отзыв. То же самое могу сказать про Немкова. Очень крепкий парень, который всё доказал на деле. Просто легко с ним поработали.

Какие у него перспективы в тяжёлом весе? Мы работали только на лёгких спаррингах. Как мы видим, соперники сокрушаются от его ударов. Соответственно, удар у него сильный. Он – крепкий и техничный парень. У него есть все шансы», – приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

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