Бывший тренер Хабиба заявил, что запрещал ему спарринги с Павловичем

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, что во времена работы с непобеждённым в UFC Хабибом Нурмагомедовым запрещал тому спарринги с Сергеем Павловичем.

«Нет, не было. Он слишком большой для него. Я не разрешаю спарринговать ребятам с разницей в весе. Хабиб… Хабиб, когда приезжал в кемп, весил где-то 81,5 кг. И я бы никогда не разрешил ему спарринговать с бойцом, вес которого начинается с 90 кг. Даже с 86-килограммовым. Я не хочу, чтобы бойцы травмировались. Я запрещал спарринги между тяжеловесами и легковесами. Да, были возможны лёгкие спарринги, но полноценные в клетке — никогда», – приводит слова Мендеса «Спорт-экспресс».

Ранее Мендес поделился ожиданиями от поединка Павловича с британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295.