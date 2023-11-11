Дана Уайт: Павлович и Аспиналл — крутые тяжеловесы, теперь все узнают, что это за ребята

Руководитель UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка за звание временного чемпиона организации в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Да, плохие вещи иногда случаются. Но у нас часто бывает так, что мы делаем бои, которые получаются даже лучше, чем те, что были запланированы ранее. Конечно, Джонс — Миочич — это большой бой. Но, поверьте, Павлович и Аспиналл — крутые тяжеловесы. Они получили большую возможность, и теперь все узнают, что это за ребята», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Adam's Apple.

Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс. Павлович и Аспиналл оспорят его в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.