Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: Павлович и Аспиналл — крутые тяжеловесы, теперь все узнают, что это за ребята

Дана Уайт: Павлович и Аспиналл — крутые тяжеловесы, теперь все узнают, что это за ребята
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка за звание временного чемпиона организации в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Да, плохие вещи иногда случаются. Но у нас часто бывает так, что мы делаем бои, которые получаются даже лучше, чем те, что были запланированы ранее. Конечно, Джонс — Миочич — это большой бой. Но, поверьте, Павлович и Аспиналл — крутые тяжеловесы. Они получили большую возможность, и теперь все узнают, что это за ребята», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Adam's Apple.

Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс. Павлович и Аспиналл оспорят его в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Аспиналл — о бое с Павловичем: посмотрите на габариты этого парня, это будет безумие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android