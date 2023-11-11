Аспиналл — о бое с Павловичем: посмотрите на габариты этого парня, это будет безумие

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC (до 120 кг), поделился ожиданиями от поединка с россиянином Сергеем Павловичем. Бойцы сразятся за временный пояс промоушена в тяжёлой весовой категории. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 и будет его соглавным событием.

«Для меня этот бой значит настоящее безумие», — приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Отметим, что оба бойца выделяются скоротечностью своих поединков. Все семь поединков, в которых Павлович принимал участие в промоушене, закончились в первом раунде. Все бои Аспиналла также завершались досрочно, в основном в первом раунде, лишь один — во втором раунде.