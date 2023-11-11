Немков: пусть Павлович выиграет так, чтобы все его считали настоящим чемпионом

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от титульного поединка соотечественника Сергея Павловича и британца Тома Аспиналла, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

«Ожидаю красивого боя и победы от Сергея. Хотелось бы, чтобы он выиграл досрочно, нокаутом, и стал временным чемпионом, так как это бой за временный титул. Но хочу, чтобы Павлович одержал такую победу, чтобы все его считали настоящим чемпионом. Ну и потом, чтобы выиграл и в бою за настоящий титул», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени, основной кард начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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