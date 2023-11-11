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Немков оценил уровень Аспиналла в преддверии боя британца с Павловичем

Немков оценил уровень Аспиналла в преддверии боя британца с Павловичем
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Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков ответил, сможет ли британский тяжеловес Том Аспиналл навязать конкуренцию Сергею Павловичу на предстоящем турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Аспиналл — опасный боец. Дерётся на таком уровне, победил многих и удушающими, и болевыми. Ясное дело, он представляет опасность и в борьбе, и в стойке может ударить, но хотелось бы, чтобы Сергей победил», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Турнир UFC 295 стартует в 2:00 по московскому времени, основной кард начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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