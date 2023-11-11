Немков: думаю, когда Джонс выздоровеет, его поединок с Павловичем состоится

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков оценил вероятность организации поединка между соотечественником Сергеем Павловичем и легендарным американцем Джоном Джонсом.

«Думаю, что когда-нибудь Павлович проведёт бой с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем. Пока неизвестно когда, но я думаю, что когда Джонс выздоровеет, этот поединок будет», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Джонс завоевал титул UFC в тяжёлом весе в марте 2023, на турнире UFC 285 остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Поединок стал для американца, отметившего в этом году 36-летие, первым с февраля 2020 года.

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