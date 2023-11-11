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Ксения Задворнова стала чемпионкой мира по самбо в весе до 72 кг

Ксения Задворнова стала чемпионкой мира по самбо в весе до 72 кг
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Завершился финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянка Ксения Задворнова, выступающая в весовой категории до 72 кг, встретилась с представительницей Беларуси Анжелой Жилинской. Поединок завершился победой россиянки по очкам.

Напомним, также золотые медали завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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