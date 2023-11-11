Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Хабибулаев стал пятикратным чемпионом мира по самбо

Россиянин Хабибулаев стал пятикратным чемпионом мира по самбо
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Шейх-Мансур Хабибулаев, выступающий в весовой категории до 64 кг, встретился с Ваграмом Григоряном из Армении. Победу по очкам одержал представитель России. Отметим, что победа стала для Хабибулаева пятой на мировых первенствах.

Напомним, также золотые медали завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android