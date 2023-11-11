Россиянин Хабибулаев стал пятикратным чемпионом мира по самбо

Завершился финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Шейх-Мансур Хабибулаев, выступающий в весовой категории до 64 кг, встретился с Ваграмом Григоряном из Армении. Победу по очкам одержал представитель России. Отметим, что победа стала для Хабибулаева пятой на мировых первенствах.

Напомним, также золотые медали завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.