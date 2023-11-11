Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, результат боя с Примусом отменён

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, сообщает издание BJPenn.

По информации ресурса, Нурмагомедов будет лишён титула, а его последний соперник, американец Брент Примус, проигравший ему на турнире Bellator 300 в октябре, выйдет в финал Гран-при организации.

Ожидается, что дисквалификация россиянина составит полгода, также он заплатит штраф в размере $ 50 тысяч.

По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (SCAC) Энди Фостера в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления.

Усману Нурмагомедову 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.