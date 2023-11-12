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«Досадно, но не критично». Мусаев — о поражении Павловича от Аспиналла

«Досадно, но не критично». Мусаев — о поражении Павловича от Аспиналла
Том Аспиналл
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев подвёл итоги боя между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Да, это тяжёлый вес, и секунда простоя или замешательства тут стоит победы. Досадно, но не критично… Сергею всего 31 год, а как мы знаем — для тяжа это молодой возраст. Аспиналл имеет все шансы стать полноценным чемпионом, неважно, кто будет перед ним: Джонс или Миочич. Мне почему-то кажется, что в следующем бою Павловичу дадут Сирила Гана. Если так, то получится крутой бой», – сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Павловичем и Аспиналлом завершился досрочной победой британского бойца, который нокаутировал россиянина в первом раунде.

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