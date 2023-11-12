Алекс Перейра стал девятым чемпионом UFC в двух весовых категориях

В ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной турнир UFC, главным событием которого стал титульный бой в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, в котором победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский мастер смешанных единоборств.

Благодаря своей победе бразилец стал девятым бойцом, которому удалось завоевать титул в двух весовых категориях промоушена UFC. Ранее такое достижение покорялось Рэнди Кутюру, Би-Джею Пенну, Конору Макгрегору, Жоржу Сен-Пьеру, Даниэлю Кормье, Аманде Нуньес, Генри Сехудо и Джону Джонсу.

Всего на счету Перейры семь поединков в UFC, в которых он потерпел лишь одно поражение — в апреле 2023 года против новозеландца Исраэля Адесаньи.