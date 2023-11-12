Джо Роган пожелал бойцу UFC оплатить счета за развод с полученного бонуса

Известный американский комментатор UFC Джо Роган пообщался с Джессикой Андраде по завершении её победного боя с Маккензи Дерн и пожелал ей выиграть бонус за выступления, чтобы оплатить счета за развод.

«Надеюсь, ты получишь бонус сегодня, чтобы оплатить некоторые из твоих счетов по разводу», — сказал Роган в конце интервью с Андраде в октагоне.

Андраде смогла нокаутировать Дерн во втором раунде и одержала свою первую победу после трёх поражений подряд. Также бразильянка одержала свою 10-ю победу нокаутом. Помимо прочего, позднее стало известно, что Андраде получила бонус за выступления на турнире UFC 295. Выплату также получат Диего Лопес, Бенуа Сен-Дени, Том Аспиналл и Алекс Перейра.

Бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера получили азербайджанец Назим Садыхов и россиянин Вячеслав Борщёв.