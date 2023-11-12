Михаил Кашурников победил на чемпионате мира по самбо в Ереване

Завершился финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Михаил Кашурников, выступающий в весовой категории свыше 98 кг, встретился с Джантоу Максвеллом из Камеруна. Бой завершился победой Кашурникова.

Напомним, ранее золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Рустам Талдиев (боевое самбо, до 71 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).

Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.