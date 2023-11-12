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Россиянин Саид Саидов стал чемпионом мира по самбо

Россиянин Саид Саидов стал чемпионом мира по самбо
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Завершился финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Саид Саидов, выступающий в весовой категории до 88 кг, встретился с Аветиком Погосяном из Армении. Бой завершился победой Саидова.

Напомним, ранее золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Рустам Талдиев (боевое самбо, до 71 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг) и Михаил Кашурников (боевое самбо, свыше 98 кг).

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