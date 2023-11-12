Антон Коновалов завоевал золото ЧМ-2023 по самбо

Состоялся финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Антон Коновалов, выступающий в весовой категории до 98 кг, встретился с Давитом Григоряном из Армении. Встреча завершилась победой Коновалова.

Напомним, ранее золотые медали завоевали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг), Рустам Талдиев (боевое самбо, до 71 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг), Саид Саидов (боевое самбо, до 88 кг) Михаил Кашурников (боевое самбо, свыше 98 кг).