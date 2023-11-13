«Само слово звучит как «Спид-инфо». Олейник рассказал о своём отношении к поп-ММА

Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, высказался по поводу своих дальнейших планов на карьеру, а также рассказал о том, что никогда больше не хотел бы драться в поп-ММА.

«Мы сначала договорились, что у меня будет бой с Мондрагоном и уже подписали контракт. Я ждал, когда компания разрешит объявить бой. Только я хотел это сделать, как бой через два дня отменили по причинам, связанным с его командой. Потом пришло предложение по Оли Томпсону, на которое я согласился. Я захотел подраться в RCC, потому что в России не так много промоушенов, которые не запятнали себя элементами скандалов и поп-ММА, которые сейчас старательно проникают во все сферы нашего спорта. Мы поговорили с RCC, нашли общий интерес, и слава Богу, я дерусь у них.

Да не дай Бог снова оказаться в поп-ММА. Там само слово поп-ММА уже звучит как «Спид-инфо», желтушная газета 90-х годов. «Пугачева призналась, что у нее были сексуальные отношения с инопланетянами». То же самое и поп-ММА», — приводит слова Олейника Metaratings.