Кормье назвал главную ошибку Павловича в бою с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье дал комментарий по поводу поединка между Томом Аспиналлом и Сергеем Павловичем.

«Павлович, наверное, вбил себе в голову, что если он ударит, то нокаутирует Аспиналла. Иногда так не получается.

В самом начале он попал в Тома: Аспиналл «проглотил» этот удар, тут же пошёл на Павловича и разбил его. Я отдаю должное Тому Аспиналлу», — приводит слова Кормье Ringside.

Напомним, после этой победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение провести бой за временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.