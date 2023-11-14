Порье: Махачев будет становиться только лучше

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался по поводу действующего чемпиона промоушена россиянина Ислама Махачева.

«Он участвует в крупных турнирах уже долгое время. Он чемпион. Он защищает свой пояс. Он будет становиться только лучше. Его окружают отличные ребята, отличная команда, и он будет продолжать становиться лучше. Все улучшают разные компоненты своего стиля. Если смотреть на кого-то как на одномерного бойца, то такие времена уже прошли», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.