Аспиналл рассказал подробности травмы, которую получил перед боем с Павловичем

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл рассказал о травме, которую получил во время подготовки к поединку с россиянином Сергеем Павловичем, состоявшемуся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Напомним, бой завершился победой Аспиналла нокаутом.

«Я просто хотел провести хотя бы один хороший, серьёзный спарринг перед тем, как отправиться в США. И вот в четвёртом раунде произошло это. Никогда раньше не ощущал ничего подобного. Просто почувствовал сумасшедший спазм в спине, её словно свело.

С того момента тренировки стали практически невозможными. Бой был принят, об этом уже знал весь мир, но я не мог пошевелиться.

У нас получился почти самый худший сценарий из возможных. У нас не было тренировочного лагеря, был лишь небольшой период подготовки, когда я не мог делать большинство вещей», – рассказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.