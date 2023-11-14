Аспиналл: никто не хочет драться с Павловичем, но мне хотелось узнать, что я за человек

Британский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Том Аспиналл заявил, что поединок с россиянином Сергеем Павловичем, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), был для него настоящим вызовом. Напомним, бой завершился победой Аспиналла нокаутом.

Я полностью отдавал себе отчёт в том, с кем мне предстоит сразиться. У этого парня, Павловича, куча нокаутов. Он шесть боёв подряд финишировал соперников в первых раундах.

Никто не хочет драться с ним, особенно на коротком двухнедельном уведомлении. Но именно в этом и заключается наш спорт. Мне хотелось узнать, что я за человек и на что способен, когда всё идёт наперекосяк. В ходе подготовки многое шло не так, было слишком много преград на пути.

Но в интервью до боя я уже сказал, что у меня не может быть шансов выиграть этот поединок, если смотреть его по телевизору», – рассказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.