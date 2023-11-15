Алекс Перейра отреагировал на едкие высказывания Исраэля Адесаньи

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра, на минувшем турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) завоевавший титул во второй весовой категории, дал комментарий по поводу слов Исраэля Адесаньи в его адрес.

«Я предложил Иззи подраться со мной в полутяжёлом весе и, как мне кажется, сделал это весьма уважительно. Но потом я увидел его посты в соцсетях, которые уважительными не назовёшь.

Так что я не знаю, в чём дело. Возможно, он боится или просто не хочет сейчас драться. Судя по его поведению, наш поединок состоится не скоро», – приводит слова Перейры Sportskeeda.

36-летний Алекс Перейра стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим два титула за семь поединков. Примечательно, что бразилец добился этого всего за два года в организации.