Гаджиев: Аспиналл злой, а Павлович добрый. Добряки не становятся чемпионами

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу поединка между британцем Томом Аспиналлом и россиянином Сергеем Павловичем.

Напомним, бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Аспиналла нокаутом.

«Меня удивила уверенность Аспиналла. То есть Аспиналл – злой, а Серёга – добрый. Добряки не становятся чемпионами. Он вышел, как хищник, и напал. Не буду умничать и говорить: «А мы знали». Даже в последнем интервью перед боем я говорил, что шансы 50 на 50. Аспиналл – очень серьёзный оппонент, который уверенно начал драться. Главное, чтобы он такой пример другим не подал – как драться с Павловичем. Люди выходят с ним и боятся, что Серёга ударит, а британец вышел и просто подрался», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».