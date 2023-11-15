Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев: Аспиналл злой, а Павлович добрый. Добряки не становятся чемпионами

Гаджиев: Аспиналл злой, а Павлович добрый. Добряки не становятся чемпионами
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу поединка между британцем Томом Аспиналлом и россиянином Сергеем Павловичем.

Напомним, бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Аспиналла нокаутом.

«Меня удивила уверенность Аспиналла. То есть Аспиналл – злой, а Серёга – добрый. Добряки не становятся чемпионами. Он вышел, как хищник, и напал. Не буду умничать и говорить: «А мы знали». Даже в последнем интервью перед боем я говорил, что шансы 50 на 50. Аспиналл – очень серьёзный оппонент, который уверенно начал драться. Главное, чтобы он такой пример другим не подал – как драться с Павловичем. Люди выходят с ним и боятся, что Серёга ударит, а британец вышел и просто подрался», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android