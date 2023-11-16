Тищенко дал прогноз на бой Бивол — Артур

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о назначении поединка между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром.

«Я вижу тут победителем Дмитрия Бивола, очень рад за него, что смогли организовать бой, чтобы не было у него долгого простоя, вижу фаворитом Бивола, думаю, победа убедительная, либо по очкам, либо досрочная победа в поздних раундах. Из соперников Артура знаю только Энтони Ярда, два боя у них было, один бой выиграл раздельным решением, второй проиграл досрочно, я думаю, он не встречался с такой сильной оппозицией, как Бивол, и, несмотря на достаточно короткую подготовку, я думаю, Бивол держит себя в хорошей форме и сможет показать хороший яркий бокс и выиграть досрочно. Ставлю на досрочную победу Бивола в поздних раундах», — заявил Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.