«Начал лазить по улицам, воровать, избивать». Боец TOP DOG Михель – о криминальном прошло

Боец TOP DOG Серж Михель поделился подробностями относительно своего криминального прошлого.

«Это было ещё до сборной Германии. У меня было три срока Я с 12 до 15 лет боксировал по юношам, сделал 30 боёв. А потом меня выгнали со школы. И я с такими же разгильдяями начал лазить по улицам, воровать, избивать людей. Это длилось недолго, меня быстро закрыли на первый срок за драки и воровство. Дали два с половиной года, полтора отсидел, но ничего не изменилось. Это казалось крутым, была своя тюремная романтика. Я в 18 лет вышел и снова пошёл по этому пути.

Но потом моя подруга забеременела. И когда я поехал на второй срок, у меня родился сын. Я понимал, что, если пойду дальше по этой дорожке, она просто бросит меня. А сын будет называть «папой» другого человека. И это меня вытащило. Отец мой – тренер по боксу. Он приезжал на свидания и рассказывал про свой бойцовский клуб. Рассказывал об успехах своих пацанов, понимал, что это может меня затянуть. Так и случилось. Я уже в тюрьме начал тренироваться. Вышел, поехал на чемпионат Баварии по мужчинам и все три боя выиграл досрочно. И увидел в спорте, что люди стремятся, хотят чего-то добиться. У меня поменялся круг общения. И я зацепился за них и за бокс», — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.